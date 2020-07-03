Полиция попросила арестовать замглавы Минобрнауки за мошенничество

Марина Лукашевич (Фото: duma.gov.ru)

Главное управление МВД по Москве попросило Тверской суд арестовать замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о мошенничестве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда.

Сотрудники полиции задержали Лукашевич и главу коммерческой фирмы по подозрению в причинении ведомству ущерба в размере более 40 млн руб. Против них было заведено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества (ст. 159 УК).

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2016 году глава коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме. Прием выполненных работ осуществлялся «сообщником подозреваемой, занимавшим руководящую должность в ведомстве».

В рамках уголовного дела следователи провели свыше 30 обысков в домах и офисах фигурантов. Министерство образования и науки России оказывает следствию содействие.