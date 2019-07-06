В Петербурге похоронили 14 погибших в Баренцевом море подводников

Их могилы находятся возле мемориала в память моряков «Курска»

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония похорон моряков-подводников, которые 1 июля погибли при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает корреспондент РБК. Участие в ней приняли лишь родственники, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Могилы погибших подводников находятся рядом с мемориалом и захоронением погибших на подводной лодке «Курск».

3 июля Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников — это семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. 1 июля они находились в спускаемом аппарате атомной подводной лодки проекта 10831, известной как «Лошарик», сообщал РБК источник в силовых структурах.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал основной причиной произошедшего пожар в аккумуляторном отсеке, который «получил некое распространение».

Четверым погибшим подводникам президент Владимир Путин присвоил звания героя России посмертно. Остальные 10 удостоены орденом Мужества.

