Путин поручил Шойгу наградить подводников с секретного аппарата

Экипаж секретного глубоководного аппарата, пожар на котором унес 14 жизней подводников, представят к госнаградам. Соответствующее поручение министру обороны Сергею Шойгу в ходе встречи дал президент Владимир Путин, сообщается в стенограмме на сайте Кремля.

«Сергей Кужугетович, прошу вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам», — обратился президент к главе ведомства.

Шойгу в свою очередь сообщил, что власти работают с семьями погибших подводников и готовы оказать им помощь. «Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания — как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту», — сказал он. Он добавил, что семьи с несовершеннолетними детьми до их совершеннолетия будут обеспечены денежным довольством в том размере, который получали их мужья при жизни.

Пожар на секретном глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля, официальная информация об этом появилась на следующий день. Тип аппарата официально не называется, однако по данным РБК речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик». Причины произошедшего пока не известны. По словам источников РБК и Forbes, проблемы возникли на одном из аккумуляторов станции. Глава Минобороны Сергей Шойгу официально сообщил, что пожар на аппарате произошел в аккумуляторном отсеке.