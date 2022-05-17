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Королева Елизавета II открыла названную в ее честь линию метро Лондона

На открытии названной в честь британской королевы линии метро в Лондоне побывала сама Елизавета II. Для посетителей линия откроется через неделю

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Королева Великобритании Елизавета II побывала на официальном открытии новой линии лондонского метро, которую назвали в ее честь — Elizabeth Line. Елизавета открыла мемориальную доску на станции «Паддингтон», королеву сопровождал принц Эдвард, ее третий сын, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Это второй визит королевы на Елизаветинской линии — в 2016 году она посещала церемонию смены названия с Crossrail Line.

На открытии королева встретилась с сотрудниками метро, которые будут работать на этой линии. К Елизавете и Эдварду присоединились премьер-министр Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан, комиссар транспорта Лондона Энди Байфорд, министр транспорта Грант Шаппс и исполнительный директор проекта Crossrail Марк Уайлд.

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Как пишет Би-би-си, мало кто ожидал, что королева прибудет на открытие линии, поскольку ранее она жаловалась на здоровье, а в феврале переболела коронавирусом. Телеканал отмечает, что во время визита королеве вручили Oyster-карту (транспортная карточка, аналог московской «Тройки». — РБК) и показали, как ей пользоваться.

Линия метро имени Елизаветы откроется для посетителей через неделю, 24 мая. Первоначально поезда будут курсировать по трем участкам, которые, как ожидается, будут объединены осенью. Поезда поначалу не будут ходить по воскресеньям. Новая линия протяженностью более 100 км позволит сократить время в пути и увеличить пропускную способность лондонского метро. Полностью 41 станция новой ветки откроется к маю следующего года.

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По данным Би-би-си, общая стоимость проекта оценивается в £18,9 млрд, включая £5,1 млрд от правительства. Первоначально линия Элизабет должна была открыться в декабре 2018 года, но из-за задержек и чрезмерных расходов была закрыта, добавляет телеканал.

В марте Елизавета впервые  с октября прошлого года появилась на выездном мероприятии, побывав на службе, посвященной памяти ее супруга принца Филиппа, который умер 9 апреля того же года. В феврале королева заболела коронавирусом, а до этого жаловалась на проблемы с ногами.

В этом году в Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II — она стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца, короля Георга Шестого. Королева, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим 70-летие правления.

В рамках празднования юбилея в течение года по стране проходят различные мероприятия, кульминацией станут расширенные праздничные выходные с 2 по 6 июня.

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