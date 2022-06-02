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Елизавета II пропустит службу в честь празднования 70-летия правления

Она почувствовала дискомфорт после участия в мероприятиях 2 июня. Королеве 96 лет

Королева Великобритании Елизавета II пропустит службу в лондонском соборе Святого Павла 3 июня по случаю 70-летнего юбилея своего правления, так как за день до этого почувствовала дискомфорт, пишет газета Daily Mail со ссылкой на заявление канцелярии британского монарха.

В сообщении отмечается, что королева почувствовала себя некомфортно, так как участвовала в праздновании 2 июня. Елизавета II смотрела парад и праздничное церемониальное выступление летной группы.

«Принимая во внимание поездку и активность, необходимые для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с большой неохотой пришла к выводу, что не будет на ней присутствовать», — сообщили в королевской канцелярии.

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Елизавета II

96-летняя британская королева в феврале этого года жаловалась на проблемы с ногами, а позднее в том же месяце заразилась коронавирусом после контакта с заболевшим ранее принцем Чарльзом.

Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца, Георга Шестого. Она стала первым британским монархом, отмечающим 70-летие правления.

Празднование юбилея правления Елизаветы длится на протяжении всего 2022 года, одним из первых мероприятий программы стал кулинарный конкурс «платиновый пудинг», который стартовал 10 января. Пудинг-победитель станет частью юбилейных торжеств.

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Кульминация празднования — четырехдневные государственные выходные в Великобритании со 2 по 5 июня. В эти дни, кроме парада и благодарственной службы, которую королева пропустит, по традиции днем зажгут маяки по всему Соединенному королевству, а в Букингемском дворце пройдет концерт. Также планировалось, что Елизавета, которая известна любовью к лошадям, посетит дерби на ипподроме Эпсом Даунс.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Полина Мартынова
Елизавета II юбилей празднование служба плохое самочувствие
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