Салют, корги и парад: как Британия празднует юбилей Елизаветы II

Британская королева Елизавета II в 2022 году празднует свое 70-летие на престоле. Как Великобритания отмечает платиновый юбилей царствования — в фоторепортаже РБК

Елизавета II стала первым монархом в истории Британии, достигшим платинового юбилея правления. В апреле ей исполнилось 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца Георга VI. Мероприятия, посвященные 70-летию пребывания королевы на престоле, начались еще в январе, их кульминация — четырехдневные государственные выходные 2–5 июня.