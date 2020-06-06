Бэнкси представил новую картину на тему протестов в США

На ней траурная свеча поджигает флаг США. Работа сопровождается подписью о том, что белым американцам необходимо решить проблему дискриминации темнокожего населения, «иначе кое-кто выбьет их дверь»

Английский художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте изображение новой картины на тему протестов в США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

https://www.instagram.com/p/CBFyA8iM15Y/

На картине траурный портрет, на нем изображена безликая черная фигура c глазами-прорезями. Портрет окружают цветы и свечи, одна из них зажжена. Над портретом висит американский флаг, один его угол загорелся от пламени свечи.

В подписи к картине Бэнкси рассказал, что поначалу считал, что должен помолчать и послушать мнение чернокожих людей по данному вопросу. Однако потом, сообщил художник, он пришел к выводу, что это не их проблема, а его.

«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она топит квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система заставляет их страдать, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху», — написал Бэнкси. Он предупредил, что белые люди должны решить эту проблему, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».