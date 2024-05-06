ВОЗ объяснила риски приема антибиотиков «на всякий случай»

Антибиотики не спасают от вирусов, но их принимали три из четырех заболевших COVID-19, хотя нужны они были только в 8% случаев, подсчитали в ВОЗ. Бесконтрольный прием снижает эффективность антибиотиков и грозит «суперинфекцией»

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При лечении COVID-19 больные по всему миру злоупотребляли антибиотиками: около 75% пациентов принимали такие лекарства «на всякий случай», хотя только у 8% была необходимость в их приеме, так как заражение коронавирусом сопровождалось бактериальной инфекцией. К таким выводам пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), результаты исследования опубликованы на ее сайте.

Реже всего (в 33% случаев) опирались на лечение антибиотиками в регионе, к которому ВОЗ относит Австралию, страны Океании и выходящие к Тихому океану страны Азии, чаще всего (83%) — в Африке и Восточно-Средиземноморском регионе, к которому ВОЗ также относит Йемен, Афганистан, Судан и Сомали. Если болезнь протекала в легкой или средней степени, чаще всего антибиотики выписывали в Африке (79%), но когда речь шла о тяжелых случаях инфекции, средний показатель по всему миру вырастал до 81%.

Как напомнили в ВОЗ, антибиотики назначают, если польза перевешивает риски, но в целом их использование не улучшило клинические результаты у пациентов с коронавирусом.

Все антибиотики бесполезны против вирусных болезней, в том числе COVID, их применяют против бактериальных инфекций и лишь по рецепту медицинского специалиста. Лечение антибиотиками не по назначению врача создает угрозу того, что микроорганизмы, живущие в полости рта или в кишечнике и также способные вызывать заболевания, станут устойчивыми к таким препаратам, объяснял РБК главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

«После этого мы можем заболеть повторно так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой. Любое вирусное заболевание в этом случае может осложниться бактериальной инфекцией — воспалением легких и т.д.», — указывал терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«А то у нас, как только начался насморк, люди бегут в аптеку покупать антибиотики. Бесконтрольный прием этих лекарств привел к тому, что появляется все больше штаммов вирусов, устойчивых к антибиотикам», — соглашался замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

В НИИ Минздрава также признавали, что большое число заболевших лечатся неправильно. По подсчетам организации, примерно половина (49,1%) россиян, которые лечились антибиотиками за последний год, занимались самолечением, и только один из четырех делал это правильно. Антибиотики россияне часто принимают без консультаций с врачом, пытаясь справиться с простудой, кашлем, болью в горле, головной болью или диареей. Другая сторона проблемы в том, что назначенное врачом лечение антибиотиками пациенты прекращают раньше положенного срока.