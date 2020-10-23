Эксперт Минздрава призвал не применять антибиотики для профилактики COVID
Антибиотики не предотвращают заражение коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики инфекции. Об этом сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, его слова РБК передала пресс-служба Минздрава.
По его словам, любые антибиотики не действуют на вирусы, в том числе на коронавирус. Козлов добавил, что антибиотики также не работают для «профилактики возможных бактериальных осложнений» при коронавирусной инфекции.
«Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми», — указал он.
Козлов также напомнил, что антибиотики может назначить только врач.