Эксперт Минздрава призвал не применять антибиотики для профилактики COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 22 окт, 12:57
В России впервые зафиксировали более 17 тыс. заболевших COVID за сутки Общество, 10:43 Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 10:31 Финальные дебаты Трампа и Байдена. Главное Политика, 10:27 Вирусологи оценили гипотезу о детях — разносчиках COVID Общество, 10:26 Как работают деньги: можно ли предсказать кризис РБК и СберПервый, 10:26 «Матч звезд НХЛ» и «Зимняя классика» отложены на неопределенный срок Спорт, 10:15 Минфин потратил еще ₽9,1 млрд из ФНБ на покупку акций «Аэрофлота» Инвестиции, 10:14 Мишустин сменил куратора медиа в Минцифры Общество, 10:07 РБК Pro: фильм-катастрофа. Как кинотеатры оказались на краю гибели Pro, 10:02 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 09:57 Эксперт Минздрава призвал не применять антибиотики для профилактики COVID Общество, 09:55 ФСБ выявила призывавших строить халифат на Кавказе экстремистов Общество, 09:55 Еще 2779 человек вылечились от коронавируса в Москве Общество, 09:35 В Кремле заявили о возможности совершить с цифровым рублем новое «чудо» Крипто, 09:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперт Минздрава призвал не применять антибиотики для профилактики COVID

Фото:Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Антибиотики не предотвращают заражение коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики инфекции. Об этом сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, его слова РБК передала пресс-служба Минздрава.

По его словам, любые антибиотики не действуют на вирусы, в том числе на коронавирус. Козлов добавил, что антибиотики также не работают для «профилактики возможных бактериальных осложнений» при коронавирусной инфекции.

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Общество
Фото:Анна Садовникова / РИА Новости

«Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми», — указал он.

Козлов также напомнил, что антибиотики может назначить только врач.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что прием антибиотиков при заболевании гриппом может нанести вред здоровью. В службе пояснили, что прием антибиотиков в первые дни заболевания приводит к тому, что они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен
коронавирус Минздрав антибиотики
Материалы по теме
В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии при COVID-19
Общество
В Минздраве назвали ношение перчаток избыточной мерой
Общество
В Минздраве сообщили о работе над «бьющим по генам» COVID-19 препаратом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter