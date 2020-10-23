Эксперт Минздрава призвал не применять антибиотики для профилактики COVID

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Антибиотики не предотвращают заражение коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики инфекции. Об этом сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, его слова РБК передала пресс-служба Минздрава.

По его словам, любые антибиотики не действуют на вирусы, в том числе на коронавирус. Козлов добавил, что антибиотики также не работают для «профилактики возможных бактериальных осложнений» при коронавирусной инфекции.

«Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми», — указал он.

Козлов также напомнил, что антибиотики может назначить только врач.