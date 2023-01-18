В НИИ Минздрава узнали, что россияне принимают антибиотики неправильно

В 72,5% случаев граждане применяли препараты неправильно: либо делали это не по назначению врача, либо прерывали курс раньше времени, выяснили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения

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Половина россиян (49,1%), принимавших антибиотики за последние 12 месяцев, занимались самолечением, выяснили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ), пишет газета

«Коммерсантъ».

Исследование проводилось по заказу ведомства в ноябре прошлого года, в нем приняли участие 2725 человек (45,6% мужчин и 54,4% женщин).

Выяснилось, что за последний год антибиотики принимали 54,6% опрошенных. В 72,5% случаев граждане применяли эти препараты неправильно: либо делали это не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.

При этом подавляющее большинство участников исследования (87,9%) знали, что частый и неправильный прием антибиотиков снижает их эффективность и опасен. Кроме того, в большинстве случаев граждане покупали лекарства в аптеке без рецепта, зная, что это запрещено (65,5%).

Таким образом, в группу риска развития антибиотикорезистентности попали 43,1% респондентов, пишет издание.

По словам главного внештатного микробиолога Минздрава Романа Козлова, россияне стали чаще лечиться антибиотиками во время пандемии. В первые волны количество случаев приема этих препаратов увеличилось на 28,4%. Специалисты объясняют увлеченность ими неосведомленностью пациентов. Некоторые граждане не знают, что это антибактериальные препараты и при вирусных инфекциях они бесполезны, отмечает Козлов. При этом беспорядочное применение антибиотиков приводит к появлению бактерий, устойчивых к ним, предупреждает он.

В Росздравнадзоре напомнили, что за отпуск рецептурных препаратов без назначения врача, в том числе и антибиотиков, предусмотрена административная ответственность, и призвали аптеки неукоснительно соблюдать законодательство, а граждан — ответственно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением.

В конце декабря прошлого года во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что из-за скачка респираторных заболеваний после отмены антикоронавирусных ограничений наблюдается нехватка антибиотиков, в том числе пенициллина и амоксициллина. В частности, дефицит последнего был зафиксирован в США и Канаде, не хватает антибиотиков и в 25 из 27 стран ЕС, писала газета Financial Times.