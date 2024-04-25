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Минздрав убрал антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ

Минздрав убрал антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ
Список препаратов, рекомендованных против простуды, сократился вдвое, из него пропали антибиотики. Врачи указывали на их бесполезность против вирусных инфекций и даже вред: бактерии становятся более устойчивыми
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Минздрав утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), из обновленной версии документа пропали антибиотики и синтетические гормоны (кортикостероиды). Приказ опубликован на портале правовой информации.

В предыдущей версии документа, принятой более десяти лет назад, был 61 пункт с наименованиями препаратов, в том числе антибиотиков гентамицин, цефоперазон, левофлоксацин и других, в новой осталось только 33 наименования, среди которых упоминаются умифеновир, бромгексин, кагоцел, хлоргексидин, анальгетик парацетамол, тилорон и риамиловир.

Любые антибиотики бесполезны для лечения вирусов, их используют для борьбы с бактериальными заболеваниями только по назначению врача. Более того, нецелевое применение антибиотиков может грозить большими рисками. «Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми», — рассказывал РБК главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

«После этого мы можем заболеть повторно так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой. Любое вирусное заболевание в этом случае может осложниться бактериальной инфекцией — воспалением легких и т.д.», — соглашался терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«А то у нас, как только начался насморк, люди бегут в аптеку покупать антибиотики. Бесконтрольный прием этих лекарств привел к тому, что появляется все больше штаммов вирусов, устойчивых к антибиотикам», — указывал замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

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Фото:Unsplash

Около половины (49,1%) россиян, принимавших антибиотики за последний год, занимались самолечением, а три из четырех (72,5%) делали это неправильно: либо делали это не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.

Согласно результатам опроса 2019 года, 13% россиян признались в лечении простуды антибиотиками, еще 17% полагаются на малину и куриный бульон, избегая лекарств.

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Минздрав антибиотики ОРВИ простуда
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