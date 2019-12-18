Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа и ОРВИ

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Применение антибиотиков при гриппе и ОРВИ без необходимости является самой серьезной ошибкой в лечении этих заболеваний, рассказал РБК терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, это — вирусные заболевания, а убить вирус антибиотиками невозможно — эти препараты назначают при бактериальных инфекциях.

«Когда мы начинаем самостоятельно принимать антибиотики, мы ударяем по собственной микрофлоре в кишечнике. Эта микрофлора нам и дает иммунитет. И после этого мы можем заболеть повторно так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой. Любое вирусное заболевание в этом случае может осложниться бактериальной инфекцией — воспалением легких и т. д.», — объяснил он.

По словам медика, антибиотики необходимо принимать только по назначению врача и только в случае присоединения к вирусной инфекции бактериальной.

Также можно навредить организму, если попытаться сбить невысокую температуру. Врач напомнил, что жаропонижающие можно принимать, только когда температура поднимается выше 38 градусов, а до этого лучше «помочь организму обильным питьем».

«Вторая ошибка — применение раньше, чем нужно, так называемых наборов от простуды: «Тамифлю», «Колдрекс», «Терафлю». Они содержат очень сильные компоненты, в том числе жаропонижающие. Повышение температуры — это нормальная реакция организма на любую вирусную инфекцию. Иммунитет запускается, когда температура поднимается до 37,5 градуса. Клетки иммунной системы при этой температуре начинают активироваться. Как только мы эту температуру сбиваем, иммунитет считает, что все хорошо, и начинает ослабевать. Меньше включается интерферонов, меньше вырабатывается антител, и человек получает хроническую простуду», — отметил Кондрахин.