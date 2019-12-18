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Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа и ОРВИ
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Применение антибиотиков при гриппе и ОРВИ без необходимости является самой серьезной ошибкой в лечении этих заболеваний, рассказал РБК терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, это — вирусные заболевания, а убить вирус антибиотиками невозможно — эти препараты назначают при бактериальных инфекциях.

«Когда мы начинаем самостоятельно принимать антибиотики, мы ударяем по собственной микрофлоре в кишечнике. Эта микрофлора нам и дает иммунитет. И после этого мы можем заболеть повторно так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой. Любое вирусное заболевание в этом случае может осложниться бактериальной инфекцией — воспалением легких и т. д.», — объяснил он.

По словам медика, антибиотики необходимо принимать только по назначению врача и только в случае присоединения к вирусной инфекции бактериальной.

Также можно навредить организму, если попытаться сбить невысокую температуру. Врач напомнил, что жаропонижающие можно принимать, только когда температура поднимается выше 38 градусов, а до этого лучше «помочь организму обильным питьем».

«Вторая ошибка — применение раньше, чем нужно, так называемых наборов от простуды: «Тамифлю», «Колдрекс», «Терафлю». Они содержат очень сильные компоненты, в том числе жаропонижающие. Повышение температуры — это нормальная реакция организма на любую вирусную инфекцию. Иммунитет запускается, когда температура поднимается до 37,5 градуса. Клетки иммунной системы при этой температуре начинают активироваться. Как только мы эту температуру сбиваем, иммунитет считает, что все хорошо, и начинает ослабевать. Меньше включается интерферонов, меньше вырабатывается антител, и человек получает хроническую простуду», — отметил Кондрахин.

Врач предупредил, что отхаркивающие препараты также стоит принимать с осторожностью, особенно маленьким детям.

«Описано несколько случаев смерти от препаратов ацетилцистеинового ряда. Связано это с неправильным применением препарата. Родители давали его детям вечером, что категорически запрещено: отхаркивающие препараты принимают только утром и днем. Дело в том, что у маленьких детей нет кашлевого рефлекса, он формируется только к четырем-пяти годам, а отхаркивающие препараты усиливают выделение слизи. Мокрота застаивается, и дети могут задохнуться», — сообщил собеседник РБК.

Терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко напомнил, что сосудосуживающие капли и спреи от насморка нельзя использовать дольше трех дней.

«В состав капель с ксилометазолином входят достаточно сильные препараты, которые сужают сосуды не только в носу, но и в головном мозге, и в сердце, и в других органах, то есть обедняют кровоснабжение жизненно важных органов. Бесконтрольно эти капли применять нельзя, особенно пожилым людям, страдающим гипертонией, болезнями сердца и так далее. Лучше, чтобы лечение назначал врач-отоларинголог», — рассказал он.

По его словам, наиболее эффективным средством профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация, которую стоит проводить с середины августа до середины ноября. В сезон простуд в общественных местах необходимо носить медицинские маски. «А если вы уже заболели, не стоит пытаться перенести простуду на ногах, а лучше хотя бы на несколько дней взять больничный. Организм в это время ослаблен, и даже небольшие физические нагрузки и переохлаждение могут привести к осложнениям болезни», — добавил Карабиненко.

По прогнозу министра здравоохранения Вероники Скворцовой подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в декабре, пик придется на январь и февраль.

Теги: новости РБК, грипп, ОРВИ, антибиотики, лечение, эпидемия гриппа
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