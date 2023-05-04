Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково

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Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково. На прощание пришли певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, певец Бедрос Киркоров, коллеги, близкие и поклонники творчества модельера.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение. В последние годы жизни Зайцев страдал от болезни Паркинсона и был частично парализован.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он окончил Московский текстильный институт, получив диплом художника-модельера. В 1982 году в Москве открылся его Дом моды, где проходили показы, в том числе его коллекций.

Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии и других странах. Он шил одежду для Аллы Пугачевой, Людмилы Путиной, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона.

Модельер был удостоен нескольких почетных званий, в том числе заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника России. В 1995 году он получил Государственную премию России.