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Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

По словам министра финансов, отложенные проекты впоследствии будут обязательно реализованы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» заявил о том, что в связи с пандемией коронавируса власти собираются экономить в основном на еще не начатых проектах.

«Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже», — отметил министр, отвечая на вопрос о строительстве в частности высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Касательно автодороги Москва — Казань Силуанов заявил, что сейчас на концессионной основе решено строить участок Москва — Владимир и обход главного города Татарстана. «Первые деньги должны быть выделены в этом год», — добавил он.

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Также, по словам, Силуанова, будет перенесена реформа государственно-гражданской службы. «Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.

По поводу поддержки нефтяной отрасли министр отметил, что оправдала себя идея с демпфером. «Мы вводили демпфер в период достаточно высоких цен, и жалко было платить нефтепереработчикам деньги из ФНБ. Но сейчас ситуация обратная. Все по-честному», — отметил он.

Как ранее рассказывал один из собеседников РБК, нефтяники давно просили изменить формулу расчета демпфера. Это механизм стабилизации цен на топливном рынке, в рамках которого обычно государство доплачивает компаниям, чтобы на фоне дорогой нефти и топлива на внешних рынках, они не поднимали цены на бензин и внутри страны. Но демпфер работает и в обратную сторону. Так, в феврале из-за аномально низких цен бюджет впервые заработал на механизме, а за год при цене Urals в $20 за баррель компании могут заплатить в казну рекордную сумму — 1 трлн руб. До сих пор чиновники были против изменения демпфера: механизм гарантирует наполнение бюджета при низких ценах на нефть, говорил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Антон Силуанов
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