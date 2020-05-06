Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

По словам министра финансов, отложенные проекты впоследствии будут обязательно реализованы

Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» заявил о том, что в связи с пандемией коронавируса власти собираются экономить в основном на еще не начатых проектах.

«Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже», — отметил министр, отвечая на вопрос о строительстве в частности высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Касательно автодороги Москва — Казань Силуанов заявил, что сейчас на концессионной основе решено строить участок Москва — Владимир и обход главного города Татарстана. «Первые деньги должны быть выделены в этом год», — добавил он.

Также, по словам, Силуанова, будет перенесена реформа государственно-гражданской службы. «Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.