В Британии число умерших из-за коронавируса превысило 30 тыс. человек

Число заразившихся инфекцией превысило 200 тыс. Премьер Джонсон в конце апреля говорил, что страна прошла пик заражения

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В Великобритании число умерших из-за коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс. человек. Об этом на брифинге заявил министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик.

По его словам, за последние 24 часа в королевстве скончались 649 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число жертв достигло отметки 30 076 человек.

Кроме того, министр сообщил, что число случаев заражения COVID-19 на территории Британии превысило 200 тыс. За минувшие сутки заболели 6111 британцев, общее число увеличилось до 201 101 человека.

Как отметил Дженрик, количество ежедневно фиксируемых в королевстве летальных исходов из-за коронавируса вновь начало увеличиваться, хотя 3 и 4 мая этот показатель снижался.