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Пандемия коронавируса ,  
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В Британии число умерших из-за коронавируса превысило 30 тыс. человек

Число заразившихся инфекцией превысило 200 тыс. Премьер Джонсон в конце апреля говорил, что страна прошла пик заражения
Фото: Neil Hall / Getty Images
Фото: Neil Hall / Getty Images

В Великобритании число умерших из-за коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс. человек. Об этом на брифинге заявил министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик.

По его словам, за последние 24 часа в королевстве скончались 649 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число жертв достигло отметки 30 076 человек.

Кроме того, министр сообщил, что число случаев заражения COVID-19 на территории Британии превысило 200 тыс. За минувшие сутки заболели 6111 британцев, общее число увеличилось до 201 101 человека.

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Как отметил Дженрик, количество ежедневно фиксируемых в королевстве летальных исходов из-за коронавируса вновь начало увеличиваться, хотя 3 и 4 мая этот показатель снижался.

Накануне, 5 мая, Великобритания обогнала Италию и вышла на второе место по числу скончавшихся из-за коронавируса, сообщал Reuters со ссылкой на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS). Согласно этим данным, к 24 апреля в Англии и Уэльсе скончались более 29 тыс. человек, а с учетом Шотландии и Северной Ирландии этот показатель превысил 32 тыс. летальных исходов. Университет Джонса Хопкинса при этом на момент публикации фиксирует только 27 тыс. смертей в стране.

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30 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что пик распространения коронавирусной инфекции на территории королевства пройден. Он отметил, что страна уже достигла фазы «нисходящей траектории» распространения заболеваемости. С этим заявлением Джонсон выступил после того, как сам переболел коронавирусом. Он у него был выявлен в конце марта, после чего премьер провел на больничной койке две недели, а вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 26 апреля.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Великобритания
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