Песков анонсировал разъяснения Роспотребнадзора по выходу из самоизоляции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина Политика, 15:34 Путин заявил об улучшении состояния Мишустина Политика, 15:34 Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель Quote, 15:31 На мировых площадках бум биржевой торговли. Причина в пандемии СOVID-19 Quote, 15:24 Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой Спорт, 15:23 Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине Крипто, 15:18 Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала» Общество, 15:14 Что поддержит ваш бизнес: чек-лист из пяти пунктов Pro, 15:09 Эксперты оценили заявление главы Минюста Латвии о «донорстве» в годы СССР Политика, 15:03 Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин Общество, 14:54 Антивирус для бизнеса: что московские власти делают для предпринимателей РБК и Центр поддержки экономики, 14:52 Кремль оценил планы регионов смягчить введенные из-за вируса ограничения Общество, 14:44 Кремль отреагировал на отставку дочери Назарбаева Политика, 14:33 Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом Общество, 14:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков анонсировал разъяснения Роспотребнадзора по выходу из самоизоляции

Глава ведомства Анна Попова представит детали плана по ослаблению ограничений на совещании с участием президента. Ранее глава государства давал поручение подготовить план к 5 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детали плана по выходу из режима самоизоляции на совещании с участием главы государства 6 мая будет представлять глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель президента отвечал на вопрос, разработан ли правительством план по послаблению ограничений, который должен был быть готов к 5 мая.

«Безусловно, все было представлено вовремя. Детали будет разъяснять Попова», — сказал Песков.

Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Поручение о подготовке плана по поэтапному снятию ограничений Владимир Путин дал в конце апреля правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета. В план, в частности, должны быть включены критерии и параметры шагов, которые надо предпринять для ослабления режима самоизоляции.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Общество
Ольга Любимова

При этом глава государства подчеркнул, что смягчение режима должно проходить в каждом регионе в соответствии с текущей ситуацией с заболеваемостью.

Тогда же президент продлил нерабочие дни до 11 мая, свое решение он объяснил тем, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в России.

В среду, 6 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Россия пока не вышла на плато по заражению коронавирусом, когда количество новых случаев инфицирования перестает увеличиваться. Он пояснил, что «прирост идет ежедневный», поэтому говорить о выходе на плато пока рано.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Анна Попова, Дмитрий Песков
Материалы по теме
Умер заразившийся коронавирусом главврач Троице-Сергиевой лавры
Общество
Мишустин не будет участвовать в видеосовещании по коронавирусу с Путиным
Политика
В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter