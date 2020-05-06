Песков анонсировал разъяснения Роспотребнадзора по выходу из самоизоляции

Глава ведомства Анна Попова представит детали плана по ослаблению ограничений на совещании с участием президента. Ранее глава государства давал поручение подготовить план к 5 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детали плана по выходу из режима самоизоляции на совещании с участием главы государства 6 мая будет представлять глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель президента отвечал на вопрос, разработан ли правительством план по послаблению ограничений, который должен был быть готов к 5 мая.

«Безусловно, все было представлено вовремя. Детали будет разъяснять Попова», — сказал Песков.

Поручение о подготовке плана по поэтапному снятию ограничений Владимир Путин дал в конце апреля правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета. В план, в частности, должны быть включены критерии и параметры шагов, которые надо предпринять для ослабления режима самоизоляции.