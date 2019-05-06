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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Прокурор назвала ложью оскорбления в адрес Кокорина и Мамаева
Гособвинитель во время прений заявила, что показания футболистов, в том числе об оскорблении со стороны потерпевших, являются чистой ложью. По словам прокурора, слова спортсменов опровергаются другими доказательствами
Александр Кокорин, Александр Протасовицкий и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Прокурор Светлана Тарасова назвала ложью показания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в частности о том, что один из потерпевших назвал их петухами. Во время прений в Пресненском суде Москвы обвинитель заявила, что показания спортсменов опровергаются видеозаписями и другими доказательствами, передает корреспондент РБК.

В октябре 2018 года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Следствие утверждает, что они избили водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

В ходе суда футболисты настаивали, что потерпевшие сами спровоцировали конфликты, нанеся спортсменам оскорбления: Соловчук, по словам одной из спутниц футболистов, возле стриптиз-клуба «Эгоист» назвал их петухами; позднее в кафе «Кофемания» на Большой Никитской Пак, со слов обвиняемых, допустил нецензурное выражение в адрес компании, назвав ее «кучкой у...в».

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Свидетель сообщила местонахождение стула из дела Кокорина и Мамаева

Эти утверждения не подтвердились, отметила прокурор; по ее словам, потерпевшие ограничились только «корректными и обоснованными» замечаниями в адрес футболистов. Свидетельства о том, что потерпевшие оскорбляли спортсменов, есть лишь в показаниях друзей и спутниц обвиняемых; к этим показаниям гособвинитель попросила суд отнестись критически.

«Я категорически заявляю, что именно подсудимые первыми спровоцировали конфликты с потерпевшими», — заявила Тарасова. По ее словам, действия спортсменов «противоречили общепринятым нормам морали и правилам поведения», «выражали пренебрежительное отношение к обществу», преследовали цель «противопоставить себя окружающим и доказать им свое превосходство».

«Все, что сказано подсудимыми, — чистая ложь», — подчеркнула Тарасова. По ее словам, позиция футболистов сводится к полному непризнанию вины (сами подсудимые в начале процесса заявили, что признают вину частично) и попыткам переложить ответственность за драки на потерпевших.

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«Это интервью?»: как прошел допрос футболистов Мамаева и Кокорина

На рассмотрении Пресненского суда дело находится с 9 апреля 2019 года. Футболистам вменяются умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и хулиганство.

Гособвинитель попросила суд приговорить обоих Кокориных к полутора годам заключения каждого, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам.

Авторы: Маргарита Алехина, Маргарита Девяткина
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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