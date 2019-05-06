Прокурор назвала ложью оскорбления в адрес Кокорина и Мамаева

Гособвинитель во время прений заявила, что показания футболистов, в том числе об оскорблении со стороны потерпевших, являются чистой ложью. По словам прокурора, слова спортсменов опровергаются другими доказательствами

Александр Кокорин, Александр Протасовицкий и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Прокурор Светлана Тарасова назвала ложью показания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в частности о том, что один из потерпевших назвал их петухами. Во время прений в Пресненском суде Москвы обвинитель заявила, что показания спортсменов опровергаются видеозаписями и другими доказательствами, передает корреспондент РБК.

В октябре 2018 года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Следствие утверждает, что они избили водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

В ходе суда футболисты настаивали, что потерпевшие сами спровоцировали конфликты, нанеся спортсменам оскорбления: Соловчук, по словам одной из спутниц футболистов, возле стриптиз-клуба «Эгоист» назвал их петухами; позднее в кафе «Кофемания» на Большой Никитской Пак, со слов обвиняемых, допустил нецензурное выражение в адрес компании, назвав ее «кучкой у...в».

Эти утверждения не подтвердились, отметила прокурор; по ее словам, потерпевшие ограничились только «корректными и обоснованными» замечаниями в адрес футболистов. Свидетельства о том, что потерпевшие оскорбляли спортсменов, есть лишь в показаниях друзей и спутниц обвиняемых; к этим показаниям гособвинитель попросила суд отнестись критически.