Свидетель сообщила местонахождение стула из дела Кокорина и Мамаева

Стул, которым Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, вероятнее всего, находится в кабинете дознавателя Юлии Новиковой. Об этом та заявила на очередном заседании по делу о хулиганстве Кокорина и Павла Мамаева, пишет «РИА Новости».

Как писал портал «Чемпионат», в середине апреля, во время одного из судебных заседаний по делу футболистов, сотрудник «Кофемании» Алексей Копылов, выступающий свидетелем, рассказал, что не знает, каким именно стулом Кокорин ударил Пака. Он сообщил об этом Новиковой, на что та пригрозила изъять на экспертизу всю мебель, а ресторан закрыть. В итоге, по его словам, стул для изъятия был выбран произвольно.

Во время заседания 6 мая Новикова, сейчас выступающая в деле свидетелем, опровергла слова Копылова. Она утверждает, что сотрудники кафе указали ей на единственный поврежденный стул, а права изымать из заведения всю мебель у нее нет. После осмотра стул не возвратили в кафе и он, скорее всего, находится в ее кабинете, заключила Новикова.