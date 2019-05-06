Свидетель сообщила местонахождение стула из дела Кокорина и Мамаева

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,19 EUR Бирж. 73,06 +0,12 Brent 70,84 -0,63% USD Нал. 65,68 64,68 EUR Нал. 73,53 72,43 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1194 -0,0006 BTC/USD Бирж. 6 014,90 -35,10 IMOEX 2 573,75 -0,28% RTSI 1 242,57 -0,47% DJIA 26 303,91 -0,76% Nasdaq 8 089,26 -0,92%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Финансы, 18:45 Следователи убрали с ВПП в Шереметьево все фрагменты сгоревшего SSJ100 Общество, 18:44 Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии Общество, 18:40 «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Общество, 18:24 Прокурор назвала ложью оскорбления в адрес Кокорина и Мамаева Общество, 18:23 Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе Политика, 18:21 «Аэрофлот» пообещал компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ100 Общество, 18:12 В селе Пермского края объяснили субботник по сбору человеческих останков Общество, 18:07 Как получать кэшбэк за командировки РБК и Промсвязьбанк, 18:03 В Харькове в результате стрельбы пострадал мужчина Общество, 18:02 Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж Общество, 18:01  Свидетель сообщила местонахождение стула из дела Кокорина и Мамаева Общество, 17:51 «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Общество, 17:42 Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС Технологии и медиа, 17:41
Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
0 
Свидетель сообщила местонахождение стула из дела Кокорина и Мамаева

Стул, которым Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, вероятнее всего, находится в кабинете дознавателя Юлии Новиковой. Об этом та заявила на очередном заседании по делу о хулиганстве Кокорина и Павла Мамаева, пишет «РИА Новости».

Как писал портал «Чемпионат», в середине апреля, во время одного из судебных заседаний по делу футболистов, сотрудник «Кофемании» Алексей Копылов, выступающий свидетелем, рассказал, что не знает, каким именно стулом Кокорин ударил Пака. Он сообщил об этом Новиковой, на что та пригрозила изъять на экспертизу всю мебель, а ресторан закрыть. В итоге, по его словам, стул для изъятия был выбран произвольно.

Общество
Допрос Кокорина и Мамаева в суде. Как это было

Во время заседания 6 мая Новикова, сейчас выступающая в деле свидетелем, опровергла слова Копылова. Она утверждает, что сотрудники кафе указали ей на единственный поврежденный стул, а права изымать из заведения всю мебель у нее нет. После осмотра стул не возвратили в кафе и он, скорее всего, находится в ее кабинете, заключила Новикова.

Общество
Прокурор запросила до полутора лет колонии Кокорину и Мамаеву

Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года после двух драк в центре Москвы. Им вменяют хулиганство, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
Материалы по теме
Кокорин назвал удар Пака стулом машинальным
Общество
Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»
Общество
Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter