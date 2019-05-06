«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

В списке 33 человека, в компании подчеркнули, что он будет дополняться по мере поступления информации. По данным СК, выжили 37 человек, погибли — 41

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.

«Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться», — говорится в сообщении.

Сейчас в списке 33 человека, пятеро из них госпитализированы. На борту самолета находились 78 человек, 41 из них погибли, сообщила ранее представитель Московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По данным СК, выжить удалось 37 находившимся на борту. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о 38 выживших, передает «РИА Новости». «Соответственно 34 пассажира и четверо членов экипажа. Это те живые, с которыми мы работаем», — сказала она.