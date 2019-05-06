Глава Минтранса назвал имя погибшего в сгоревшем SSJ100 бортпроводника

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,11 +0,04 EUR Бирж. 72,89 -0,05 Brent 70,01 -1,80% USD Нал. 65,64 64,74 EUR Нал. 73,50 72,49 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1190 -0,0010 BTC/USD Бирж. 5 986,60 -63,40 IMOEX 2 555,97 -0,97% RTSI 1 236,40 -0,96% DJIA 26 504,95 +0,75% Nasdaq 8 164,00 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Минтранс заявил об отсутствии оснований для приостановки полетов SSJ100 Общество, 12:42 Из сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 извлекли тела всех погибших Общество, 12:33 На ПМЭФ пройдет конкурс инновационных стартапов Business Priority Партнерский материал, 12:30 Глава Минтранса сообщил о действиях спасателей при катастрофе SSJ100 Общество, 12:26 Глава Минтранса назвал имя погибшего в сгоревшем SSJ100 бортпроводника Общество, 12:21 ВТБ установил в московском метро более 700 турникетов с оплатой картами Финансы, 12:06 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 12:01 Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России Бизнес, 11:50 Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки осмотреть место катастрофы SSJ100 Общество, 11:49 СКР показал на видео салон сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ100 Общество, 11:49 Шереметьево продолжил работу с одной ВПП после авиакатастрофы Общество, 11:40 Bloomberg: что Uber любит больше — рестораны или инвесторов Pro, 11:40 Ущерб от пожаров сельскому хозяйству Забайкалья превысил 800 млн руб. Общество, 11:39 Кто проектирует дома для миллионеров в России РБК и Элитная недвижимость, 11:30
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Глава Минтранса назвал имя погибшего в сгоревшем SSJ100 бортпроводника

При аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево погиб бортпроводник Максим Моисеев. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

Глава ведомства отметил, что родственникам погибшего члена экипажа «Аэрофлот» назначат выплаты. «Предварительно, предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по 5 млн руб.», — заметил он.

Ранее источник ТАСС в авиакругах сообщил, что Моисеев пытался открыть дверь в хвостовой части. «С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела», — рассказал собеседник агентства. По его словам, открыть дверь бортпроводнику не удалось, и он принялся помогать людям покинуть горящий самолет.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

Вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, летевший в Мурманск, по технической причине вернулся в Шереметьево. Во время посадки он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, из-за чего у лайнера подломилась стойка шасси, что привело к загоранию двигателей, огонь перекинулся на фюзеляж. В момент ЧП на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа, 41 из них погиб.

Видео: аэропорт Шереметьево

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек). На месте ЧП обнаружили два бортовых самописца. Следователи заявили, что причиной аварийной посадки и пожара могли стать недостаточная квалификация летчиков, плохая погода или техническая неисправность.

Теги: Шереметьево, Самолет, бортпроводник
Материалы по теме
На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли «черные ящики»
Общество
Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и Шереметьево после крушения SSJ100
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter