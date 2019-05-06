Глава Минтранса назвал имя погибшего в сгоревшем SSJ100 бортпроводника

При аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево погиб бортпроводник Максим Моисеев. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

Глава ведомства отметил, что родственникам погибшего члена экипажа «Аэрофлот» назначат выплаты. «Предварительно, предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по 5 млн руб.», — заметил он.

Ранее источник ТАСС в авиакругах сообщил, что Моисеев пытался открыть дверь в хвостовой части. «С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела», — рассказал собеседник агентства. По его словам, открыть дверь бортпроводнику не удалось, и он принялся помогать людям покинуть горящий самолет.

Вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, летевший в Мурманск, по технической причине вернулся в Шереметьево. Во время посадки он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, из-за чего у лайнера подломилась стойка шасси, что привело к загоранию двигателей, огонь перекинулся на фюзеляж. В момент ЧП на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа, 41 из них погиб.

