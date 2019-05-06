Авиакатастрофа в Шереметьево , 11:49
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СКР показал на видео салон сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ100
Хвостовая часть самолета полностью выгорела, свидетельствуют размещенные следователями кадры. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще 37 находившихся на борту выжили
Следственный комитет (СКР) опубликовал видео работы экспертов на месте аварийной посадки пассажирского самолета SSJ100, который днем ранее сгорел на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, что хвостовая часть лайнера полностью выгорела больше чем до середины крыла. Территория вокруг сгоревшего самолета оцеплена. На видео Бастрыкин с другими сотрудниками СКР осматривают обломки. На месте стоит спецтехника пожарных и работают следственные группы.
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что обломки разбившегося в Шереметьево самолета могут убрать со взлетно-посадочной полосы в течение дня в понедельник, 6 мая.
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