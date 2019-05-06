СКР показал на видео салон сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ100

СКР показал на видео салон сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ100

Хвостовая часть самолета полностью выгорела, свидетельствуют размещенные следователями кадры. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще 37 находившихся на борту выжили

Фото: ТАСС

Следственный комитет (СКР) опубликовал видео работы экспертов на месте аварийной посадки пассажирского самолета SSJ100, который днем ранее сгорел на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево.

Видео: Следственный комитет РФ

На кадрах видно, что хвостовая часть лайнера полностью выгорела больше чем до середины крыла. Территория вокруг сгоревшего самолета оцеплена. На видео Бастрыкин с другими сотрудниками СКР осматривают обломки. На месте стоит спецтехника пожарных и работают следственные группы.

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что обломки разбившегося в Шереметьево самолета могут убрать со взлетно-посадочной полосы в течение дня в понедельник, 6 мая.

Материал дополняется.