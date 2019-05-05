В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

В аэропорту Шереметьево горит пассажирский лайнер «Аэрофлота», пожарные и спасатели пытаются справиться с огнем. В результате инцидента есть пострадавшие. Всего на борту самолета находились 78 человек

Видео: очевидец Алексей Мажара для РБК

В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сообщил ТАСС собеседник. В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи. Как сообщил РБК источник в Росавиации, инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота», совершавшего рейс Москва — Мурманск.

Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.

Очевидец прислал в распоряжение РБК видео, на котором видно, что лайнер целиком охвачен огнем. Над самолетом стоит столб черного дыма. К месту пассажира направляются машины экстренных служб.