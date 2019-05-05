В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сообщил ТАСС собеседник. В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи. Как сообщил РБК источник в Росавиации, инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота», совершавшего рейс Москва — Мурманск.
Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
Очевидец прислал в распоряжение РБК видео, на котором видно, что лайнер целиком охвачен огнем. Над самолетом стоит столб черного дыма. К месту пассажира направляются машины экстренных служб.