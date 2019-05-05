Кремль сообщил о поручениях Путина из-за крушения самолета в Шереметьево

Кремль сообщил о поручениях Путина из-за крушения самолета в Шереметьево

Президенту доложили о катастрофе в Шереметьево. Он поручил оказать помощь всем пострадавшим при пожаре на борту лайнера «Аэрофлота» и расследовать обстоятельства ЧП

Фото: Федор Малинин / ТАСС

Президент Владимир Путин дал поручения в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Президенту уже доложили о случившемся, подтвердил он. По словам Пескова, глава государства поручил тщательно расследовать катастрофу и оказать помощь пострадавшим.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близких погибших в катастрофе.

Ранее стало известно, что премьер Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы. Он также поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.