Кремль сообщил о поручениях Путина из-за крушения самолета в Шереметьево

Президент Владимир Путин дал поручения в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Президенту уже доложили о случившемся, подтвердил он. По словам Пескова, глава государства поручил тщательно расследовать катастрофу и оказать помощь пострадавшим.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близких погибших в катастрофе.
Ранее стало известно, что премьер Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы. Он также поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.