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Новые законы в России ,  
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В России ввели штрафы за спам-звонки до ₽1 млн

Президент Путин подписал закон о штрафах в ₽1 млн за спам-звонки
Сюжет
Новые законы в России
За непрошеную рекламу компании будут штрафовать на сумму до 1 млн руб., физлицам грозит штраф до 20 тыс. руб. Авторы инициативы указывали, что согласие на получение прогноза погоды не означает согласия на рекламу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Административная ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости ужесточена, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Штраф для граждан повысили с 2–2,5 тыс. до 10–20 тыс., для должностных лиц с 4–20 тыс. до 20–100 тыс. руб. Юридическим лицом прежде грозил штраф в 100–500 тыс., теперь взыскания составят от 300 тыс. до 1 млн руб.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что согласие абонента получать данные справочного характера, например о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть воспринято как согласие получать рекламу. «Практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично», — сказано в документе.

Указом президента также введена ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением статьи закона о рекламе, требующей предоставлять информацию о процентных ставках, диапазонах значений полной стоимости кредита с одинаковым размером шрифта. За нарушение этих требований штраф для компаний составит от 600 тыс. до 1,6 млн, должностных лиц — 40–100 тыс. руб.

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Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Центробанк и Генпрокуратура, как ранее выяснил РБК, обсуждают меры по защите россиян от «раздолжнителей» — недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами. Банк России предупреждал о рисках «раздолжнителей», или «антиколлекторов», еще в 2014 году — регулятор указывал, что такие юридические компании, обещающие гражданам урегулировать долг перед банком или микрофинансовой организацией, зачастую вводят потребителей в заблуждение и нарушают их права.

Опасность, по словам специалистов, заключается в том, что граждан не предупреждают о правовых последствиях личного банкротства, к которым относятся продажа практически всего имущества должника, оспаривание сделок, невозможность получить кредит после банкротства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
спам-атаки кредит реклама Микрокредиты микрозаймы
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