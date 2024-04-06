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Власти исключили связь смертей с подтоплением в Орске после прорыва дамбы

В Оренбургской области исключили связь погибших с паводком из-за прорыва дамбы
Фото: Сергей Пузырев / ТАСС
Фото: Сергей Пузырев / ТАСС

В Орске обнаружены два тела, но гибель этих людей, предварительно, не связана с паводком, сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Речь идет о подтоплении в Старом городе — микрорайоне в Орске. Из-за близости с дамбой жителей Старого города эвакуировали в первую очередь.

«Два человека были обнаружены при патрулировании территории. <...> На сегодня можно сказать, что, по предварительной оценке, ни на территории приусадебного участка, ни в доме, воды не было, чтобы связывать это как-то с подтоплением», — уточнили в пресс-службе.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Перед этим власти объявили эвакуацию ряда улиц и Старого города из-за двух течей в дамбе, одну успели засыпать.

Власти исключили связь смертей с подтоплением в Орске после прорыва дамбы
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В ходе спасательной операции МЧС России использовало два вертолета Ми-8 для мониторинга паводковой ситуации, два самолета Ил-76 с более сотней специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» на борту, 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, спецоборудование и др. В регион направился замглавы МЧС Илья Денисов.

Из Старого города удалось вывезти более 700 человек, в том числе 210 детей, подтопленными оказались свыше 2400 жилых домов и 3 тыс. придомовых территорий, сообщило МЧС. В пунктах временного размещения уже находятся 242 человека, из них 73 — дети.

В марте в Оренбургской области объявили режим ЧС из-за паводков, всего они затронули 36 регионов России.

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Теги
Оренбургская область дамба паводки погибшие новости
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