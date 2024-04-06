Власти Орска объявили срочную эвакуацию трех поселков после прорыва дамбы

В трех поселках в Орске проведут срочную эвакуацию после прорыва дамбы

Фото: МЧС России

Власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей, проживающих в поселках Лесоторговый, Никель и Строитель, а также по улице Борисоглебского, сообщила пресс-служба администрации города.

«Автобусы для эвакуации находятся на проспекте Никельщиков, 67, возле ДК Металлургов, по переулку Неженскому, в районе улиц Строителей и Докучаева», — уточнили в администрации. Среди пунктов временного размещения — четыре школы.

Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию жителей площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева и Старого города из-за возникновения угрозы прорыва дамбы — на ней обнаружили две течи, одну успели засыпать. Спустя несколько часов дамбу прорвало. В оперативных службах заявили ТАСС, что в зоне подтопления могли оказаться около 4 тыс. жилых домов.

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Орск расположен неподалеку от границы с Казахстаном на реке Урал. По данным на 2021 год, в городе проживали 189 тыс. человек. Согласно сервису «Яндекс Карты», микрорайон Старый город находится на берегу Урала.

За день до прорыва дамбы, 4 апреля, в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В Орске, в частности, ввели режим ЧС муниципального характера.