В Орске предупредили о скором подтоплении всех домов у прорыва дамбы
В Орске, где произошел прорыв дамбы из-за паводка и поступления воды из реки Урал, скоро затопит дома в прилегающем к месте прорыва районе, сообщили в телеграм-канале местной администрации.
«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — сказано в сообщении.
Власти отметили, что подтопление не распространяется на другие районы.
Накануне, 5 апреля, на городской дамбе образовалось две течи, в одном месте, как раз у Старого города, она не выдержала напора. Власти сообщали, что в зоне вероятного подтопления могут оказаться более четырех тысяч домов, в которых почти 11 тыс. человек.
Ведутся работы по устранению прорыва. МЧС сообщило, что к его ликвидации привлечены порядка 440 человек и 217 единиц техники, в работах задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа. Сообщалось, что прорыв засыпают с помощью 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.
В городе уже обесточили часть попадающего под затопление района.
В Оренбургской области 4 апреля ввели режим ЧС из-за паводков, которые начались в конце марта. Ранее шла эвакуация подтопленных сел и поселков, теперь эвакуироваться просят и жителей столицы региона, расположенной вниз по течению Урала.
Как пояснил мэр Оренбурга Сергей Салмин, уровень воды в реке вырос на 91 см, достигнув отметки 778 см. «Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать», — сказал он. Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей населенных пунктов у рек Урал и Сакмара уезжать к родственникам или в пункты временного размещения, не дожидаясь эвакуации.
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