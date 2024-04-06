Власти Орска ответили на сообщения о пропавшей из магазинов воде

В Орске после прорыва дамбы начали раскупать питьевую воду, местные жители отмечали, что в ряде магазинов ее найти нельзя. В городской администрации сообщили, что товар подвозят в торговые точки

Фото: МЧС России

В магазинах Орска быстро разбирают питьевую воду, но ее подвозят в торговые точки, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Накануне, 5 апреля, прорвало дамбу на реке Урал, в зоне подтопления оказались более 4,2 тыс. домов. Жители начали закупать питьевую воду. Местное издание «Урал56.Ру» сообщало, что вечером ее не было в ряде магазинов, на полках оставалась только газированная вода. Утром 6 апреля Orsk.ru, ссылаясь на покупателей, передал, что раскупили упаковки по 5 л, а минеральную воду найти можно.

В администрации Орска сообщили, что службы «Росводоканал-Орск» стараются поддерживать работу ключевых объектов в городе; в резервуарах есть вода, и специалисты следят за количеством рабочих скважин. «Процессы водоподготовки осуществляются в соответствии с действующими санитарными нормами, количество обеззараживающих реагентов увеличено, но не превышает предельных значений», — сообщили в администрации.

Власти заявили также, что качество питьевой воды из централизованных источников отвечает гигиеническим нормам. Во время паводка региональное управление Роспотребнадзра рекомендовало для профилактики кипятить и фильтровать воду либо пить бутилированную.

Дамба в Орске повреждена в двух местах, в одном произошел прорыв, сообщил накануне мэр Василий Козупица. Общая протяженность дамбы — несколько километров, повреждение случилось на участке 10 м, «где была пиковая водная нагрузка», уточнили в правительстве Оренбургской области.

В региональной прокуратуре отметили, что в эксплуатацию дамбу ввели в 2010 году, с тех пор при ее содержании были выявлены нарушения. В марте 2024 года прокуроры предупредили местные власти «о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ведомство потребовало завести уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете, его возбудили по двум статьям УК — ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность).