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Мэр Орска сообщил о еще одном повреждении дамбы в городе

Мэр Орска Козупица сообщил о еще одном повреждении дамбы в городе
Городская дамба в Орске повреждена в двух местах, в одном произошел прорыв, на месте другой течи ситуация стабилизируется, но она неустойчива, предупредил мэр. Жителей близлежащих районов эвакуируют

В Орске, где прорвало дамбу из-за притока воды с реки Урала, есть еще одно повреждение дамбы, сообщил мэр города Василий Козупица, передает «56.ru».

«Произошел не прорыв, а нарушение тела дамбы в районе поселка Строителей. <...> На сегодняшний день в обоих местах проводятся работы, чтобы остановить течь», — рассказал он. Мэр предупредил, что ситуация «неординарная», вода прибывает быстро, он призвал людей эвакуироваться.

Прорыв дамбы произошел в районе Белебей в Старом городе. Он находится южнее берега реки Урал, а поселок Строителей — севернее. Жителей этих частей города вывозят в другие районы. В зоне вероятного подтопления могут оказаться более четырех тысяч домов — почти 11 тыс. человек.

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В видео, которое публикует «Урал56.ру», мэр говорит, что на месте второй течи ситуация стабилизируется, но она неустойчивая. Портал уточняет, что оба повреждения произошли 5 апреля на городской дамбе. По словам губернатора Дениса Паслера, она «впервые была под такой нагрузкой».

Мэр Орска сообщил о еще одном повреждении дамбы в городе
Video

В Оренбургской области 4 апреля ввели режим ЧС из-за паводков, которые начались в конце марта. Ранее шла эвакуация подтопленных сел и поселков, теперь эвакуироваться призвали и жителей столицы региона. Как пояснил мэр Оренбурга Сергей Салмин, уровень воды в Урале вырос на 91 см, достигнув отметки 778 см. «Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать», — сказал он.

При прорыве дамбы в Орске никто не пострадал, сообщили в правительстве области ТАСС. МЧС заявило, что последствия порыва устраняют 240 специалистов и 113 единиц техники, ее укрепляют с помощью 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Оренбургская область паводки прорыв воды
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