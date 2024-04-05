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В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза

МЧС: 33 большегруза засыпают прорыв дамбы в Орске

В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза
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На месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области работает 33 самосвала, жителей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Небольшой порыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки порыва», — рассказал руководитель пресс-службы Александр Ситников.

По данным властей, в зону затопления попадают 4258 домов и 10 987 человек. Жителей эвакуируют в несколько школ, где организовано питание и спальные места, а также работают медики.

В Орск прибыли губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заместитель главы МЧС Илья Денисов, сообщили в правительстве региона.

В Орске прорвало дамбу
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В конце марта в Оренбургской области начались паводки, с 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), жители начали эвакуироваться. 4 апреля режим распространился по всему региону.

Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали, однако позже дамбу все же прорвало.

В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза

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Оренбургская область дамба эвакуация МЧС новости затопление
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