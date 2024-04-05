Мэр Оренбурга призвал эвакуировать ряд районов из-за угрозы затопления

Мэр Оренбурга Салмин заявил о критической ситуации и призвал к эвакуации

Мэр Оренбурга Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. Уровень воды в Урале только за сутки поднялся почти на 1 м и продолжает расти, пояснил он

Фото: Salminnaprjamuju / Telegram

В Оренбурге и его окрестностях критическая ситуация в связи с паводком, жителям территорий, где есть угроза подтопления, следует эвакуироваться, заявил мэр города Сергей Салмин. Видеообращение опубликовала администрация Оренбурга в телеграм-канале.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», — уточнил Салмин.

По словам мэра, за сутки уровень воды в Урале вырос на 91 см, достигнув отметки 778 см. «Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будет отключено. <...> Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков», — сказал Салмин.

Он призвал не ждать, когда ситуация станет «угрожающей», взять документы и вещи первой необходимости, закрыть окна и двери и уезжать из этих районов. Мэр отметил, что не следует оставлять домашних животных, особенно на привязи.

В конце марта в Оренбургской области начались паводки, с 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах объявили ЧС, жители начали эвакуироваться. 4 апреля режим ЧС распространился по всему региону, на следующий день в Оренбурге и Орске ввели режим ЧС муниципального характера.

В Орске вечером 5 апреля объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали. Позже дамбу в Старом городе все же прорвало, из района проводится эвакуация, спасатели и муниципальные службы работают над устранением прорыва.

В Оренбургскую область направили два вертолета Ми-8 МЧС для мониторинга паводковой ситуации, также в регион отправился замглавы ведомства Илья Денисов.

Паводки затронули 36 российских регионов. По данным МЧС на утро 5 апреля, подтоплены почти 2 тыс. жилых домов, более 10 тыс. приусадебных участков, 190 низководных мостов, 120 участков автодорог. В Оренбургской области подтоплены 1100 домов и 3734 придворовых участка. Эвакуированы 2176 человек, из них 509 — дети. В пунктах временного размещения находятся 136 человек.