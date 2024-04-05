 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мэр Оренбурга призвал эвакуировать ряд районов из-за угрозы затопления

Мэр Оренбурга Салмин заявил о критической ситуации и призвал к эвакуации
Мэр Оренбурга Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. Уровень воды в Урале только за сутки поднялся почти на 1 м и продолжает расти, пояснил он
Фото: Salminnaprjamuju / Telegram
Фото: Salminnaprjamuju / Telegram

В Оренбурге и его окрестностях критическая ситуация в связи с паводком, жителям территорий, где есть угроза подтопления, следует эвакуироваться, заявил мэр города Сергей Салмин. Видеообращение опубликовала администрация Оренбурга в телеграм-канале.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», — уточнил Салмин.

По словам мэра, за сутки уровень воды в Урале вырос на 91 см, достигнув отметки 778 см. «Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будет отключено. <...> Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков», — сказал Салмин.

Он призвал не ждать, когда ситуация станет «угрожающей», взять документы и вещи первой необходимости, закрыть окна и двери и уезжать из этих районов. Мэр отметил, что не следует оставлять домашних животных, особенно на привязи.

В Орске прорвало дамбу
Общество

В конце марта в Оренбургской области начались паводки, с 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах объявили ЧС, жители начали эвакуироваться. 4 апреля режим ЧС распространился по всему региону, на следующий день в Оренбурге и Орске ввели режим ЧС муниципального характера.

В Орске вечером 5 апреля объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали. Позже дамбу в Старом городе все же прорвало, из района проводится эвакуация, спасатели и муниципальные службы работают над устранением прорыва.

В Оренбургскую область направили два вертолета Ми-8 МЧС для мониторинга паводковой ситуации, также в регион отправился замглавы ведомства Илья Денисов.

Паводки затронули 36 российских регионов. По данным МЧС на утро 5 апреля, подтоплены почти 2 тыс. жилых домов, более 10 тыс. приусадебных участков, 190 низководных мостов, 120 участков автодорог. В Оренбургской области подтоплены 1100 домов и 3734 придворовых участка. Эвакуированы 2176 человек, из них 509 — дети. В пунктах временного размещения находятся 136 человек.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Оренбургская область паводок Оренбург эвакуация Урал
Материалы по теме
В Орске прорвало дамбу
Общество
В Орске объявили эвакуацию из-за течи в дамбе
Общество
В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 16:46
В Одессе прогремели взрывы Политика, 22:53
FT узнала о предупреждении США об увеличении помощи Китая российскому ОПК Политика, 22:51
Власти Орска заявили, что в зону затопления попадают 11 тыс. жителей Общество, 22:34
МИД Турции раскрыл темы грядущих переговоров Эрдогана с Байденом Политика, 22:23
В Петербурге из-за ошибки сработала система пожаротушения в метро. Видео Общество, 21:51
Песков заявил, что теннисисты с честью отстаивают флаг России Спорт, 21:51
НОВАТЭК оценил сроки выхода на независимость от западных технологий СПГ Бизнес, 21:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Мэр Оренбурга призвал эвакуировать ряд районов из-за угрозы затопления Общество, 21:40
В Кремле заявили, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж Спорт, 21:39
Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске Общество, 21:12
Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов Политика, 21:05
Глава Гагаузии допустила независимость автономии Политика, 20:59
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения Общество, 20:53
Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне Спорт, 20:50