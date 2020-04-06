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В Кремле попросили не звать пожилых на празднования дня Победы 9 мая

С этой просьбой советник главы государства обратился в правительство, объяснив это мерами предосторожности в борьбе с распространением вируса. По данным источников РБК, в Кремле рассматривают два варианта проведения парада Победы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Администрация президента обратилась в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Соответствующее обращение, датированное 27 марта, за подписью ответственного секретаря оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советника президента Антона Кобякова поступило вице-премьеру — главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В администрации президента подтвердили агентству факт отправления подобного обращения в правительство. В нем отмечается, что просьбу было решено направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.

О том, что такое обращение было отправлено, также пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на документ.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий <...>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов ВОВ», — говорится в тексте обращения.

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РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

В конце марта в Минобороны сообщили, что подготовка личного состава, вооружения и военной техники к параду в день 75-летия Победы, который состоится 9 мая, проходит в плановом порядке. В военном ведомстве отметили, что весь личный состав, который участвует в подготовке парада, прошел углубленное медицинское обследование на фоне распространения коронавируса и допущен к участию в репетициях.

Также в Минобороны сообщили, что среди мер, которые были приняты в борьбе с распространением коронавируса — установка бактерицидных ультрафиолетовых ламп и создание запаса дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада.

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На прошлой неделе два источника, близких к Минобороны, и источник, близкий к администрации президента, рассказали РБК, что на фоне распространения коронавируса COVID-19 власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. В качестве основных собеседники РБК выделили два:

  • Перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме.
  • Проведение парада Победы 9 мая «без трибун», то есть без зрителей.

Собеседники РБК пояснили, что в первом случае речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны (в начале сентября). Также, по их словам, рассматривается перенос торжества на начало ноября (этот вариант рассматривается в качестве отсылки к параду, проведенному на Красной площади 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву).

Автор: Михаил Юшков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: коронавирус, 9 Мая, ветераны ВОВ
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