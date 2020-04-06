В Кремле попросили не звать пожилых на празднования дня Победы 9 мая

С этой просьбой советник главы государства обратился в правительство, объяснив это мерами предосторожности в борьбе с распространением вируса. По данным источников РБК, в Кремле рассматривают два варианта проведения парада Победы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Администрация президента обратилась в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Соответствующее обращение, датированное 27 марта, за подписью ответственного секретаря оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советника президента Антона Кобякова поступило вице-премьеру — главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В администрации президента подтвердили агентству факт отправления подобного обращения в правительство. В нем отмечается, что просьбу было решено направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.

О том, что такое обращение было отправлено, также пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на документ.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий <...>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов ВОВ», — говорится в тексте обращения.