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Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Город, по оценке губернатора, на три недели отстает от Москвы по ситуации с распространением коронавируса. Сейчас в Санкт-Петербурге в 20 раз меньше заболевших, чем в столице
Александр Беглов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.

«Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днем. У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться. Мы чуть-чуть отстаем от Москвы, на три недели буквально», — сказал Беглов.

Согласно последним официальным данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли, 32 — выздоровели. За сутки в городе обнаружили еще 35 зараженных. В Москве 4484 случаев заражения, 29 пациентов умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

В конце марта власти Петербурга до 30 апреля приостановили работу фуд-кортов, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Кроме того, в городе запретили курить кальяны в заведениях и общественных местах. Время движения общественного транспорта было ограничено. 3 апреля власти Петербурга сообщили, что планов по закрытию города из-за распространения вируса нет. «Если обстановка будет ухудшаться, примем совершенно другие меры», — говорил Беглов.

На прошлой неделе губернатор сообщал, что в городе уже оборудовано 2,6 тыс. мест для заразившихся коронавирусом. К концу апреля должно быть развернуто еще 2,7 тыс. коек. На эти цели Санкт-Петербургу из федерального бюджета выделили 3,5 млрд руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, Александр Беглов
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