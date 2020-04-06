Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
«Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днем. У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться. Мы чуть-чуть отстаем от Москвы, на три недели буквально», — сказал Беглов.
Согласно последним официальным данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли, 32 — выздоровели. За сутки в городе обнаружили еще 35 зараженных. В Москве 4484 случаев заражения, 29 пациентов умерли.
В конце марта власти Петербурга до 30 апреля приостановили работу фуд-кортов, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Кроме того, в городе запретили курить кальяны в заведениях и общественных местах. Время движения общественного транспорта было ограничено. 3 апреля власти Петербурга сообщили, что планов по закрытию города из-за распространения вируса нет. «Если обстановка будет ухудшаться, примем совершенно другие меры», — говорил Беглов.