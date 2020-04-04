Петербург получил ₽3,5 млрд на оснащение коек из-за вируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Санкт-Петербург получил 3,5 млрд руб. из федерального бюджета на оснащение больничных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что о получении средств губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным.

Беглов отметил, что на данный момент в городе уже есть 2,6 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, а к 25 апреля будет развернуто еще 2,7 тыс.

В сообщении поясняется, что в соответствии с указанием Министерства здравоохранения 70% всех развернутых коек должны быть оснащены кислородом, а 50% из них — аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.