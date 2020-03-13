В США потребовали от ЕС ввести санкции против Пригожина

С таким требованием сенаторы обратились к Евросоюзу из-за опасений вмешательства в новые выборы президента США в 2020 году

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Лидер демократов в сенате Чак Шумер и четверо других сенаторов из-за опасений вмешательства в грядущие выборы президента попросили Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, говорится в сообщении комитета по иностранным делам.

В нем предпринимателя и его компании обвиняют во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.

«Учитывая масштаб и расширяющийся характер пагубной деятельности Пригожина и группы Вагнера за рубежом, мы призываем Европейский союз принять меры, чтобы сдержать их деятельность и не дать Кремлю участвовать в ней», — заявили сенаторы.

По их мнению, США и Евросоюз должны объединиться в борьбе с «общей угрозой» и предпринять необходимые действия против бизнесмена и связанных с ним компаний.

В октябре прошлого года Facebook закрыл «связанные с Пригожиным» аккаунты, нацеленные на Африку. В соцсети утверждали, что через них неизвестные пытались вмешиваться во внутреннюю политику в том числе Центральноафриканской Республики, Мозамбика, Судана и Ливии.