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В США потребовали от ЕС ввести санкции против Пригожина

С таким требованием сенаторы обратились к Евросоюзу из-за опасений вмешательства в новые выборы президента США в 2020 году
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Лидер демократов в сенате Чак Шумер и четверо других сенаторов из-за опасений вмешательства в грядущие выборы президента попросили Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, говорится в сообщении комитета по иностранным делам.

В нем предпринимателя и его компании обвиняют во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.

«Учитывая масштаб и расширяющийся характер пагубной деятельности Пригожина и группы Вагнера за рубежом, мы призываем Европейский союз принять меры, чтобы сдержать их деятельность и не дать Кремлю участвовать в ней», — заявили сенаторы.

По их мнению, США и Евросоюз должны объединиться в борьбе с «общей угрозой» и предпринять необходимые действия против бизнесмена и связанных с ним компаний.

В октябре прошлого года Facebook закрыл «связанные с Пригожиным» аккаунты, нацеленные на Африку. В соцсети утверждали, что через них неизвестные пытались вмешиваться во внутреннюю политику в том числе Центральноафриканской Республики, Мозамбика, Судана и Ливии.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения по делу о вмешательстве в выборы президента страны. Обвиняемыми по нему стали Пригожин, владеющий структурой «Конкорд», и еще 12 россиян, в числе которых сотрудники Агентства интернет-исследований, Concord Management и Concord Catering. Как утверждал спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе, фигуранты участвовали в создании фейковых аккаунтов в соцсетях, целью которых была пропаганда в пользу Дональда Трампа и Республиканской партии.

Адвокат Concord Management в суде Вашингтона заявил о непричастности компании к вмешательству в выборы. Пригожин ранее также сообщал, что подконтрольные ему структуры не связаны с подобной деятельностью.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Евгений Пригожин, санкции, ЕС, вмешательство в выборы
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