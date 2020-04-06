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Суд оштрафовал выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича

Иисус Воробьев, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах, получил административный штраф в размере 1 тыс. руб. Суд счел его виновным в неповиновении полицейским
Фото: РИА Новости

Пресненский суд Москвы оштрафовал Иисуса Воробьева на 1 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Мужчина был задержан на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, он признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Из-за мер, связанных с коронавирусом, суд рассматривал дело Воробьева в отсутствие слушателей и журналистов. Сам Воробьев не был доставлен на заседание, уточнили в Пресненском суде, слушание проходило по видеосвязи со спецприемником Пресненского ОМВД.

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Воробьев был задержан в субботу, 4 апреля. В соцсетях появилось видео, сделанное местной жительницей Снежаной Майской, где видно, как мужчина с поводком в руках просит полицейских перед задержанием дать ему отвести домой собаку. Мужчину заводят в спецавтомобиль, питомец остается в сквере.

Воробьев в разговоре с РБК рассказал, что беспрепятственно проник в оцепленную зону вокруг пруда и что там находились другие люди, которые полицейских не интересовали. «Меня окликнули двое полицейских, говорят, что тут гулять запрещено. Я говорю, что тут павильон строится, люди гуляют толпами, а мне запрещено, а они говорят: «Покиньте парк», — рассказал Воробьев.

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Позднее в ГУ МВД по Москве заявили, что мужчина с собакой долгое время находился в парковой зоне на Патриарших прудах, которая закрыта для посещения до 1 мая. «Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», — говорилось в сообщении пресс-службы. Воробьева задержали за невыполнение требований полицейских, после чего он несколько часов отказывался называть полицейским свои данные, утверждали в ГУ МВД.

Президент Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим из-за пандемии коронавируса, в крупных городах закрыты заведения общепита и магазины (кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости). 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать дом только для похода в продуктовый магазин, в аптеку или на прогулку с домашними животными не дальше 100 м от дома. Кроме того, в Москве закрыли городские пространства и парки.

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2 апреля Собянин утвердил закон о штрафах за несоблюдение режима, который предусматривает штраф до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для организаций.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: полиция, изоляция
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Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции
Общество
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
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