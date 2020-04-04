Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину

Видео: snezhana.mayskaya / Instagram

Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой. Видео его задержания появилось 4 апреля в соцсетях.

«Я гулял на Патриарших с собакой, меня окликнули двое полицейских, говорят, что тут гулять запрещено. Я говорю, что тут павильон строится, люди гуляют толпами, а мне запрещено, а они говорят: «покиньте парк», — рассказал Воробьев РБК. По его словам, он попросил дать ему возможность отвести собаку домой, но полицейские решили задержать его сразу и повезли в Пресненский ОВД, а потом в Хамовники для установления личности.

«Собака сама до дома дошла, соседи ее увидели», — рассказал Воробьев. По словам задержанного, его хотят задержать на сутки или на 15 суток.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.