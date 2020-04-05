Россияне рассказали о своих занятиях во время самоизоляции

По данным опроса, только 20% сообщили, что ничем не занимаются в нерабочий период. Большинство россиян отметили, что общаются с семьей, на втором месте по популярности ответ про еду и сон

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Больше 80% россиян «распорядились первой неделей карантина с пользой», сообщается в Telegram-канале сайта «стопкоронавирус.рф.».

Команда портала проводила опрос пользователей в Viber, во «ВКонтакте» и в Telegram. В первом мессенджере проголосовали 237 тыс. человек, в группе во «ВКонтакте» — более 5,5 тыс. человек, а в Telegram опрос прошли свыше 7,7 тыс. человек.

Пользователей соцсетей спрашивали: «Чем новым вы занялись дома во время карантина?». Среди предлагаемых ответов были варианты: «Больше времени провожу с семьей», «Учусь тому, чему давно хотел», «Ем и сплю», «Занимаюсь физической культурой», «Ничего, потому что нет времени, и работы стало больше», «Ничего, потому что ничего не хочется делать».

Команда «стопкоронавирус.рф» учитывала ответы с 16:00 4 апреля до 9:00 5 апреля. На тот момент большинство участников опросов в их соцсетях сообщили, что проводили время с семьей (от 21% проголосовавших в Telegram до 43% — в Viber). Вторыми по популярности стали еда и сон — за этот ответ во «ВКонтакте» проголосовали 27%, в Telegram — 21%, в Viber — 11%. Третье место разделилось между ответами про спорт и обучение, их выбрали по 7% голосовавших. От 13 («ВКонтакте» и Viber) до 22% (Telegram) пользователей заявили, что у них не стало больше свободного времени, мене 20% на тот момент сообщили, что ничего не делают.