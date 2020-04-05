Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

Иисуса Воробьева, которого задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве во время выгула собаки, отпустили из Пресненского ОМВД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.

Его отпустили под обязательство о явке в суд. «Дело будет рассмотрено Пресненским судом Москвы 6 апреля», — говорится в сообщении.

Иисуса Воробьева задержали накануне, когда он выгуливал собаку в сквере на Патриарших прудах, который до 1 мая закрыт для посещения. Мужчина рассказал РБК, что полицейские заявили ему, что там гулять запрещено. «Я говорю, что тут павильон строится, люди гуляют толпами, а мне запрещено, а они говорят: «покиньте парк», — сказал он.

Воробьев попросил правоохранителей дать ему возможность отвести собаку домой, однако они сразу повезли его в отделение полиции. Он спорил с полицейскими и затем отказывался называть свои данные на протяжении нескольких часов, сообщали в пресс-службе московского главка МВД. На задержанного составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Собаку забрала супруга задержанного.