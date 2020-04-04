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В полиции составили протокол на гулявшего на Патриарших прудах мужчину

Московская полиция задержала нарушителя правил самоизоляции на Патриарших прудах и составила протокол за невыполнение требований представителей закона. Об этом РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в полиции, мужчина с собакой 4 апреля долгое время находился в парковой зоне на Патриарших прудах, которая закрыта для посещения до 1 мая.

«Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Из-за отказа выполнять требования полицейских, его задержали и доставили в отдел МВД Хамовники. Собаку забрала супруга задержанного. Сам он на протяжении нескольких часов отказывался называть полицейским свои данные. В итоге на мужчину был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Видео: snezhana.mayskaya / Instagram

О задержании мужчины ранее 4 апреля сообщили пользователи социальных сетей. Позже задержанный по имени Иисус Воробьев в беседе с РБК рассказал, что двое полицейских окликнули его во время выгула собаки и заявили, что находится в парке запрещено.

На это мужчина возразил, что там строится павильон, и гуляет много людей. По словам Воробьева, он попросил у патрульных дать ему возможность отвести домой собаку, но его забрали в ОВД. Пес, как рассказал задержанный, дошел до дома сам.

В Москве с 29 марта действует режим всеобщей самоизоляции, во время которого из дома разрешают выходить только за продуктами, в аптеку, за медпомощью для выгула животных или выноса мусора.

Теги: Москва, задержание, карантин, коронавирус, новости РБК
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