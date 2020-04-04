В полиции составили протокол на гулявшего на Патриарших прудах мужчину
Московская полиция задержала нарушителя правил самоизоляции на Патриарших прудах и составила протокол за невыполнение требований представителей закона. Об этом РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Как отметили в полиции, мужчина с собакой 4 апреля долгое время находился в парковой зоне на Патриарших прудах, которая закрыта для посещения до 1 мая.
«Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», — говорится в сообщении пресс-службы.
Роспотребнадзор, mos.ru
Из-за отказа выполнять требования полицейских, его задержали и доставили в отдел МВД Хамовники. Собаку забрала супруга задержанного. Сам он на протяжении нескольких часов отказывался называть полицейским свои данные. В итоге на мужчину был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).