В Таиланде умер заразившийся COVID-19 россиянин
Гражданин России, который проходил курс лечения в одном из медицинских учреждений тайского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Пронина.
Он рассказал, что речь идет о 48-летнем мужчине, который на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей. По словам дипломата, россиянин в конце марта поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц в Паттайе.
«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — отметил Пронин.
Смерть россиянина, как уточнил собеседник агентства, врачи констатировали 5 апреля.