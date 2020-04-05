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В Таиланде умер заразившийся COVID-19 россиянин

Речь идет о 48-летнем мужчине, который долгое время жил в Таиланде с семьей. Он поступил в больницу Паттайи в конце марта, где был подключен к аппарату ИВЛ
Паттайя, Таиланд (Фото: Josef Beck / imagebroker.com / Global Look Press)

Гражданин России, который проходил курс лечения в одном из медицинских учреждений тайского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Пронина.

Он рассказал, что речь идет о 48-летнем мужчине, который на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей. По словам дипломата, россиянин в конце марта поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц в Паттайе.

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«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — отметил Пронин.

Смерть россиянина, как уточнил собеседник агентства, врачи констатировали 5 апреля.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Утром 5 апреля Минздрав Таиланда сообщил, что на территории страны находятся семь граждан России, у которых обнаружили коронавирус. В ведомстве уточнили, что среди заболевших шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет и 48-летний мужчина. Четверо из них, как указали в министерстве, пребывают в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя. Трое инфицированных находятся на острове Пхукет.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Таиланд, коронавирус
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