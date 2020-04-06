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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев заявил об «ударе» коронавируса по экономике Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки для предпринимателей в условиях нерабочих дней. У каждого малого предприятия останется шрам, уверен он
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки для предпринимателей в условиях нерабочих дней. У каждого малого предприятия останется шрам, уверен он

Ограничительные меры и падение экономической активности нанесли удар по предприятиям Московской области, полностью оценить ущерб пока невозможно, заявил в интервью РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья — РБК: «Шрам останется у каждого малого предприятия»
Экономика

«Я очень рассчитываю, что наши компании, конечно, потрепанные и побитые, но, самое главное, выйдут живыми из этой турбулентности», — сказал Воробьев.

«Вы знаете, что наш регион выдерживал и не такие потрясения в разные века и в разные эпохи. Поэтому уж точно не коронавирус может нас погубить, но глупость и легкомысленное отношение. Главный закон экономики спрос и предложение, а здесь произошел сбой. В предложении, потому что многие люди вынуждены сидеть дома, и в спросе по этой причине, да еще и достаток больше не стал. Поэтому сложный этап. Но это жизнь, и, может быть, в том числе тем она и интереснее. Хотя, конечно, хочется, чтобы всегда была белая полоса», — сказал губернатор.

По словам Воробьева, в первом квартале в области поступления НДФЛ выросли на 6,3%. «Но сегодня другая реальность — и прибыль, и НДФЛ, ясно, что будут оставлять желать лучшего». — говорит Воробьев.

По его словам, крупные и средние предприятия региона продолжили работать, власти готовят меры поддержки малого бизнеса. У каждого малого предприятия останется шрам от этого кризиса, считает губернатор. «Если ты занимаешься малым бизнесом, то ты всегда рассчитываешь, ставишь какие-то себе показатели. И сегодня очевидно, что сфера услуг, а это прежде всего малый бизнес — торговля, рестораны, парикмахерские, все они оказались под самым серьезным ударом. И помогать будем... Но это в основном кредиты. Я же не могу за тебя платить заработную плату, я же не могу за тебя погасить кредит. Но можно сделать мораторий на выплату кредита или на проценты, можно сделать льготы на муниципальное имущество, если ты его арендуешь», — говорит губернатор о предлагаемых мерах, отметив, что власти региона не могут резать социальные обязательства.

На вопрос, что делать, если банки не отвечают на заявки о кредитах на зарплату под 0%, а зарплату предприятию нужно платить, губернатор посоветовал обращаться в специальный штаб, который возглавляет его заместитель. «То есть, если тебе нужна помощь, звони 0150, задавай вопрос. Там волшебники не сидят на другой стороне, но там есть уполномоченный человек, который эти узлы развязывает», — говорит Воробьев.

Глава региона не стал называть конкретные цифры ущерба, который нанесла пандемия коронавируса. «Я сейчас зажмуриваться не буду и цифры гонять в голове. Никто не назовет ущерб. Это все будет фантазия», — считает он.

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Авторы: Юлия Старостина, Владислав Гордеев
Теги: Московская область, Андрей Воробьев, коронавирус, малый бизнес
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