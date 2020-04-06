Воробьев заявил об «ударе» коронавируса по экономике Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки для предпринимателей в условиях нерабочих дней. У каждого малого предприятия останется шрам, уверен он

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки для предпринимателей в условиях нерабочих дней. У каждого малого предприятия останется шрам, уверен он

Ограничительные меры и падение экономической активности нанесли удар по предприятиям Московской области, полностью оценить ущерб пока невозможно, заявил в интервью РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень рассчитываю, что наши компании, конечно, потрепанные и побитые, но, самое главное, выйдут живыми из этой турбулентности», — сказал Воробьев.

«Вы знаете, что наш регион выдерживал и не такие потрясения в разные века и в разные эпохи. Поэтому уж точно не коронавирус может нас погубить, но глупость и легкомысленное отношение. Главный закон экономики спрос и предложение, а здесь произошел сбой. В предложении, потому что многие люди вынуждены сидеть дома, и в спросе по этой причине, да еще и достаток больше не стал. Поэтому сложный этап. Но это жизнь, и, может быть, в том числе тем она и интереснее. Хотя, конечно, хочется, чтобы всегда была белая полоса», — сказал губернатор.