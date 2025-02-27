В Думе подготовили запрет выпускать бездомных собак в места отлова

Рабочая группа Госдумы должна к понедельнику подготовить законодательное предложение по решению проблемы с нападением бродячих собак. Депутаты предложили запретить выпускать собак в места их обитания и разрешить их усыпление

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Рабочая группа Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложила запретить выпускать отловленных на улицах собак в места отлова, передает корреспондент РБК. Эта инициатива станет основой для поправок в законодательство, которые группа должна представить к понедельнику 3 марта по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Предложение, за которое в итоге проголосовала рабочая группа, сформулировал депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Он предложил закрепить на федеральном уровне норму, которая запретит местным властям возвращать отловленных на улицах собак в места их обитания. «Они [регионы] собак отловили и далее у них есть два варианта: этих собак содержать, если у них есть такая возможность, желание, соответствующая атмосфера в регионе, либо, как коллега [депутат Бийсултан] Хамзаев говорит, утилизировать», — заявил Матвеев. Он также предложил прописать в законодательстве, что отловленная собака должна содержаться не менее 30 дней, и разрешить регионам увеличивать этот срок по своему усмотрению. «Вот это дать им, увеличение срока содержания перед эвтаназией», — пояснил депутат.

В 2018 году в России был принят федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными», который закрепил реализацию программы по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Согласно этой программе, бездомных животных отлавливают на улицах, стерилизуют, чипируют, вакцинируют и выпускают в место прежнего обитания.

Запрет на возврат собак на улицу поддержали многие участники рабочей группы. Также многие согласились с тем, что в законодательстве надо прописать возможность умерщвлять бездомных животных. «Мы не живодеры», — при этом подчеркивали спикеры.

«Самое главное — это невозврат [собак на улицу], — согласилась и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, при котором была создана рабочая группа, Нина Останина. — Тогда давайте возьмем единственный вопрос, за который будем биться. <...> Это фундаментальное предложение, которое здесь прозвучало».

Поручение подготовить изменения в законодательство Володин дал накануне. Это произошло после случая в Сочи, где две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего ребенка. Они сильно искусали лицо мальчика, он находится в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. По данным Baza, хозяин хаски не кормил их около десяти дней.

«Тот, кто взял собачку, должен за нее нести ответственность. Если иное происходит, это наша вина. Значит, законодательство несовершенно. Поэтому давайте принимать решение», — заявил Володин. Однако в итоге поручение было дано по корректировке законодательства в отношении бродячих собак.

Летом 2023 года Госдума приняла резонансный закон, который вносил изменения в действующее законодательство в части обращения с безнадзорными животными. В частности, регионам была дана возможность самостоятельно определять порядок обращения с такими животными при соблюдении ряда условий. После этого некоторые регионы воспользовались предоставленными полномочиями и приняли собственные региональные законы, разрешающие усыплять бездомных собак, например в случаях нападения на людей или если для них не нашлось новых хозяев.

Эксперты, которых опросил РБК на этапе принятия законопроекта летом 2023 года, утверждали, что умерщвление бездомных животных в перспективе не приводит к сокращению их популяции, так как любая популяция будет пытаться восстановить свою численность. «В 1990-е уже практиковалась эвтаназия. Этот опыт показал, что такие методы неэффективны, потому что животных при этом не становилось меньше и проблема не решалась», — говорила координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова. По ее словам, программа ОСВВ доказала свою эффективность, и в тех регионах, где на нее выделялись деньги и ее положения реализовывались, проблема с бездомными животными решалась.