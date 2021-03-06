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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ посоветовали соблюдать «кашлевый этикет» на фоне снятия ограничений

Представитель ВОЗ в России пояснила, что пандемия COVID-19 обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса. Поэтому очень важно, чтобы люди соблюдали меры предосторожности
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует россиянам соблюдать меры предосторожности и после возможного ослабления ограничений. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

«В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску», — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о постепенном снятии противоэпидемических ограничений в Москве.

По ее словам, пандемия COVID-19 обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса. Поэтому очень важно, чтобы люди соблюдали меры предосторожности.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 марта
Общество

В середине января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении карантинных ограничений в столице. Возобновилась работа музеев и библиотек, смягчились лимиты на продажу билетов в театры и кино. К обычному режиму работы начали возвращаться образовательные учреждения, были разблокированы транспортные карты учащихся.

С 8 марта в Москве отменяется самоизоляция для жителей Москвы старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, с этой же даты будут разблокированы их социальные карты.

Также с середины февраля ограничения, введенные в связи с COVID-19, смягчили власти четырех российских регионов — Нижегородской, Омской, Амурской и Ростовской областей.

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По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии коронавирусом заразились 4,3 млн человек. Из них выздоровели 3,9 млн заболевших, скончались 88,7 тыс.

При этом Росстат сообщает, что с начала пандемии в России умерли 200,4 тыс. человек с коронавирусом. Данные расходятся с информацией оперштаба, так как статистическое ведомство учитывает и те случаи, где COVID-19 не был основной причиной смерти.

Дагестан возглавил список регионов-аутсайдеров по вакцинации от COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как ранее писал РБК, в числе регионов — аутсайдеров по темпам вакцинации остаются республики Северного Кавказа. Дагестан является единственным российским регионом, где первой дозой привито меньше 1% населения (0,46%). Менее 2% вакцинированы в Северной Осетии (1,79%), Чечне (1,69%), Карачаево-Черкесии (1,59%) и Кабардино-Балкарии (1,18%).

Лидерами по темпам вакцинации стали Магаданская область (9,03%), Сахалинская область (6,02%), Чукотский автономный округ (5,97%), Москва (5,52%), Белгородская область (5,37%) и Якутия (5,25%).

Автор
Анастасия Курносова
ВОЗ коронавирус COVID-19 ограничения
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