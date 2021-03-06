В ВОЗ посоветовали соблюдать «кашлевый этикет» на фоне снятия ограничений

Представитель ВОЗ в России пояснила, что пандемия COVID-19 обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса. Поэтому очень важно, чтобы люди соблюдали меры предосторожности

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует россиянам соблюдать меры предосторожности и после возможного ослабления ограничений. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

«В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску», — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о постепенном снятии противоэпидемических ограничений в Москве.

По ее словам, пандемия COVID-19 обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса. Поэтому очень важно, чтобы люди соблюдали меры предосторожности.

В середине января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении карантинных ограничений в столице. Возобновилась работа музеев и библиотек, смягчились лимиты на продажу билетов в театры и кино. К обычному режиму работы начали возвращаться образовательные учреждения, были разблокированы транспортные карты учащихся.