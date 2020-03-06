Эксперты сообщили о более чем 100 тыс. зараженных коронавирусом в мире

С начала эпидемии COVID-19 заразилось уже свыше 100 тыс. человек, следует из подсчетов экспертов. 6 марта вдвое выросло и число больных, выявленных в России

Фото: Sakchai Lalit / AP

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 100 тыс., сообщает Университет Джона Хопкинса (США, входящая в состав университета медицинская школа управляет больницей, которая входит в число лучших в стране). По подсчетам его экспертов, с начала эпидемии COVID-19 заразилось уже 100,33 тыс. человек. Из них 3398 умерли, более 55,6 тыс. выздоровели.

О том, что число заражений COVID-19 превысило 100 тыс., сообщают и другие ресурсы, аккумулирующие поступающие из разных стран и международных организаций данные. Например, газета Berliner Morgenpost оценивает число заражений более чем в 100,8 тыс., сервис Worldometer — в 100,6 тыс. О более чем 100 тыс. заражений сообщает со ссылкой на свои подсчеты и агентство Reuters.

5 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивала общее число заражений COVID-19 в 95,3 тыс. Утром 6 марта Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что число заболевших превысило 98 тыс.