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Эксперты сообщили о более чем 100 тыс. зараженных коронавирусом в мире

С начала эпидемии COVID-19 заразилось уже свыше 100 тыс. человек, следует из подсчетов экспертов. 6 марта вдвое выросло и число больных, выявленных в России
Фото: Sakchai Lalit / AP

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 100 тыс., сообщает Университет Джона Хопкинса (США, входящая в состав университета медицинская школа управляет больницей, которая входит в число лучших в стране). По подсчетам его экспертов, с начала эпидемии COVID-19 заразилось уже 100,33 тыс. человек. Из них 3398 умерли, более 55,6 тыс. выздоровели.

О том, что число заражений COVID-19 превысило 100 тыс., сообщают и другие ресурсы, аккумулирующие поступающие из разных стран и международных организаций данные. Например, газета Berliner Morgenpost оценивает число заражений более чем в 100,8 тыс., сервис Worldometer — в 100,6 тыс. О более чем 100 тыс. заражений сообщает со ссылкой на свои подсчеты и агентство Reuters.

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5 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивала общее число заражений COVID-19 в 95,3 тыс. Утром 6 марта Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что число заболевших превысило 98 тыс.

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В течение пятницы отчеты о выявлении десятков и сотен новых случаев поступали из Испании, Бельгии, Южной Кореи, Китая и других стран. Первые заболевшие были выявлены в Бутане, Сербии, Камеруне, Словакии и Ватикане.

Шесть новых случаев заражения выявлено в России, общее число инфицированных увеличилось до десяти человек. Семь из этих десяти — россияне, недавно вернувшиеся из Италии, а еще один — гражданин Италии. Трое ранее доставленных в Россию из Японии лиц, заразившихся COVID-19 на Diamond Princess, уже выздоровели и покинули больницу.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Документ, в частности, предписывает россиянам, вернувшимся в Москву из стран, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщать об этом властям и самоизолироваться у себя дома на две недели.

6 марта Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, посещение которых должно заканчиваться самоизоляцией. В перечень вошли:

  • Китай;
  • Южная Корея;
  • Иран;
  • Италия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Испания;
  • Швейцария;
  • Великобритания;
  • Норвегия;
  • США.
     

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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