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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 1100 человек

Власти Турции: в результате землетрясения погиб 1121 человек
Фото: IHA / Reuters
Фото: IHA / Reuters

Жертвами землетрясения в Турции, по последним данным, стал 1121 человек, сообщает Yeni Şafak со ссылкой на главу Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнуса Сезера.

«Поступило сообщение о 2824 разрушенных зданиях. У нас 1121 погибший», — заявил он.

Количество жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек, более 1,3 тыс. человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге Турции.

Как сообщил президент страны Реджеп Эрдоган, для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года, когда после подземных толчков погибли около 30 тыс. человек.

Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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Землетрясение магнутудой менее 7 произошло на севере Сирии. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице страны Дамаске и провинции Латакия.

Подземные толчки ощущались в Батуми, часть жителей города из предосторожности вышли из домов на улицы. Кроме того, землетрясение ощущалось также в Абхазии, Ираке, Грузии, Израиле, Армении и Генландии. р

Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО. Россия заявила о готовности направить 100 спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин.

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