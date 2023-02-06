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МЧС подготовило два самолета со спасателями для помощи Турции

МЧС готово направить два самолета Ил-76 для ликвидации последствий землетрясения в Турции
Самолет МЧС России Ил-76
Самолет МЧС России Ил-76 (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

МЧС подготовило два самолета со спасателями для помощи Турции
Video

МЧС России готово направить спасателей в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Как рассказали в МЧС, два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы к вылету, всего в готовности находятся 100 специалистов.

Землетрясение в Турции магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в районе Кахраманмараш. По последним данным турецких властей, в результате землетрясения погибли 284 человека, более 2,3 тыс. ранены. Землетрясение также затронуло север Сирии. По данным Минздрава страны, погибли 237 человек, ранения получили 639.

«Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано.

«Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в Центральной Турции. Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования — наши специалисты не выявили», — сообщила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

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Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило главное управление мореходства Турции.

«При оценке ущерба, который был нанесен объектам порта, выявили, что произошло обрушение части доков в порту Искендеруна. В других портах страны проблем не наблюдается», — говорится в сообщении.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции. «От имени всех граждан Израиля я выражаю свои соболезнования гражданам Турции в их тяжелое время после землетрясения, обрушившегося на наш регион. По просьбе турецкого правительства, я поручил всем учреждениям немедленно подготовиться к оказанию медицинской помощи при спасении и извлечении людей из-под завалов», — сообщил глава правительства Израиля.

Теги
Турция МЧС землетрясение Ил-76
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