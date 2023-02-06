Число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек

В стране разрушены почти 3 тыс. зданий, сообщил Эрдоган. Он назвал землетрясение самым мощным с 1939 года — тогда на востоке страны были толчки магнитудой 7,9, погибли свыше 30 тыс. человек

Фото: Sertac Kayar / Reuters

В результате землетрясения на юге Турции погибли уже свыше 900 человек, число пострадавших превысило пять тысяч, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

«Согласно полученным данным, 912 наших граждан погибли и 5385 наших граждан получили ранения. Уцелевшими под завалами найдены 2470 человек. Мы не знаем, насколько возрастет число погибших и раненых, так как работы по разбору завалов продолжаются», — сказал он.

Video

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра 6 февраля в районе Кахраманмараш. По словам Эрдогана, эпицентр был на глубине 7 км. Последствия толчков коснулись десяти провинций страны.

Президент указал, что разрушены 2818 зданий, передает Haberturk. В спасательной операции, по словам Эрдогана, задействованы девять тысяч человек.

Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за последние почти сто лет — в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 326 человек Общество

Эрдоган сообщил, что помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО. Россия также заявила о готовности направить 100 спасателей и два самолета ИЛ-76.

Землетрясение также затронуло север Сирии, который граничит с Турцией, — Алеппо, Латакию, Тартус и другие города. Число погибших там, по последним данным, составляет 326, ранены более тысячи человек.

Соболезнования лидерам двух стран выразил президент Владимир Путин. В российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых во время землетрясений среди россиян.