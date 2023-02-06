Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 326

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 326 человек

Землетрясение затронуло северную часть страны вблизи границы с Турцией. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, это самое сильное землетрясение с 1939 года. Число погибших в Турции приблизилось к 1000 человек

Фото: SANA / Reuters

В результате землетрясения в Сирии погибли 326 человек, ранения получили 1042, сообщил Минздрав страны, передает Erem News.

Большинство погибших и раненых — жители Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе. Информации о пострадавших россиянах не поступало, заявлял посол России в Дамаске Александр Ефимов.

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание правительства для обсуждения ущерба от землетрясения и мер, которые нужно принять для ликвидации последствий. Министерство обороны Сирии объявило мобилизацию всех частей для поиска людей под завалами и помощи пострадавшим.

По данным сирийского Национального сейсмологического центра Сирии, эпицентр толчков находился в Турции. В Анкаре сообщали, что магнитуда составила 7,4. Толчки ощутили в соседних странах, в том числе Ливане, Кипре, Ираке и Израиле.

По последним данным, в Турции погибли 912 человек, ранения получили 5385. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года. Как сообщает Anadolu, он направился в центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), чтобы координировать работы в зоне землетрясения.

Соболезнования Турции и Сирии выразили президенты России, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Украины, Белоруссии, Израиля и других стран, передает Anadolu. Представители Евросоюза и НАТО выразили готовность оказать странам помощь в ликвидации последствий землетрясений.