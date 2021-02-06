Британские медики сообщили о мутации коронавируса от лечения антителами

Переливание плазмы с антителами больному с онкологией привело к новым мутациям коронавируса. Медики считают, что при слабом иммунитете надо с осторожностью применять антитела для лечения COVID-19

Контейнеры с плазмой (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Лечение коронавирусной инфекции людей с ослабленной иммунной системой антителами может спровоцировать мутации вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании. Их исследование публикует журнал Nature.

Выводы ученых основываются на наблюдениях за течением болезни и ходом лечения мужчины, которого госпитализировали в середине 2020 года с COVID-19. К тому моменту у него уже восемь лет как диагностировали рак, который сильно ослабил иммунную систему. Пациента лечили противовирусным препаратом «Ремдесивир», а после этого плазмой крови с антителами, полученной от уже переболевших коронавирусной инфекцией людей. Несмотря на лечение, пациент умер спустя 102 дня после госпитализации.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта вместе с коллегами проанализировали геномы коронавируса, полученные во время болезни пациента с онкологией. Гупта рассказал, что после ремдесивира вирус в организме больного мало изменился. Зато после каждого курса переливания плазмы в спайковом белке (он отвечает за проникновение в здоровые клетки носителя) вируса SARS-CoV-2 происходили мутации.

Одна из этих мутаций ослабляла активность антител в крови больного, вторая — повышала инфекционность вируса. По словам авторов исследования, это значит, что плазму крови вылечившихся от COVID-19 людей следует с осторожностью использовать при лечении пациентов со слабым иммунитетом.